Обучение трейдингу:

90% наших учеников попадают в лучшие проп-компании и получают начальный капитал для торговли

Мы обучаем работать с Приводом Бондаря . Этот терминал подходит для обучения и профессиональной торговли. Это удобно - ученик изучает работу терминала один раз и бесплатно использует его для торговли всю карьеру.

Мы учим торговать на Московской бирже , потому что она надежная и дает возможность для заработка частным трейдерам.

Школа специализируется исключительно на обучении внутридневной торговле : - закрываем позиции к концу сессии; - торгуем только ликвидные активы; - точно считаем и жестко контролируем риски. Не обучаем позиционной торговле и инвестиционному трейдингу.

● Влияние психологии на работу трейдера. Как повысить стрессоустойчивость. Дыхательная практика. Зависимость. Мотивация. ● Зона комфорта. Эмоции, влияющие на торговлю. Выход из зоны комфорта. Как развить эмоциональный интеллект. Страх. Тильт. Жадность. ● Важность дисциплины во время торговли. Методы воспитания самоконтроля. Психологическая подготовка к открытию торговой сессии. Анализ.

Работа над формированием торговой стратегии. Подготовка к переходу на реал.

● Терминал для торговли Привод Бондаря. Обзор и настройки Привода. ● Терминал для анализа XTick. Руководство по использованию терминала. ● Терминал для анализа QUIK. Настройка терминала.

● Сбор неэффективности. Дневной трейдинг. Принципы реализации большого количества акций. Особенности входа от больших плотностей. Особенности входа на разъедание плотностей. Принципы сбора спреда. ● Торговая формация — Отскок. Отскок от уровня и крупного лота контртренд. Отскок от поддержки (крупного лота/крупного участника) по тренду. ● Торговая формация — Пробой уровня. Основания для входа в позицию. Основания для удержания позиции. Основания для закрытия позиции.

● Технический анализ. Основные принципы построения. Аксиомы технического анализа. Линии тренда. Уровни поддержки и сопротивления. ● Анализ биржевых стаканов. Кластерный анализ. Анализ объемов. Айсберги. Роботы в стакане или алгоритмы. Маркетмейкеры. Мигалка. Планка. ● Анализ новостей по акциям. Ожидаемые события. Экстренные новости.

● Управление рисками. Группы рисков. Анализ и оценка рисков. Работа над риском. ● Мани-менеджмент. Что такое мани-менеджмент. Принципы наращивания торговых объемов. Виды сделок. ● Управление рисками в пропе. Внутреннее управление рисками в компании. Техническая поддержка.

● Основные принципы проп-трейдинга. Что такое проп-трейдинг. Как происходит отбор. Структура. Доходы и комиссия. Условия торговли. Доступы к инструментам. ● Отличия торговли в проп-компании и брокер. Особенности торговли в проп-компании в отличие от торговли у брокера. ● Трейдеры. Поведенческие виды трейдеров. Психологические виды трейдеров.

● Как устроен фондовый рынок. Зачем нужны фондовые биржи. История фондового рынка. Принципы и время работы бирж. Стили торговли. Торговый стакан. ● Участники фондового рынка. Классификация участников. Структура торговых операций. Виды позиций. ● Типы акций, основная задача и принципы движения. Индексы ММВБ и РТС. Характеристики инструментов. Принципы работы и виды графиков. Индексы ММВБ и РТС.

После обучения есть возможность попасть в поп-компанию для стажировки и торговли

Большой блок в обучении занимают полезные советы по развитию самодисциплины, контролю за собственным эмоциональным состоянием и психологическим настроем

Преподаватели учат совершению сделок правильно, с минимальными рисками, Заработку на экономических и других новостях

Все занятия проходят с преподавателем, который дает постоянную обратную связь от преподавателя по всем вопросам

Две недели ежедневных занятий по теории и практике торговли (с упором на практику), затем возможность стажироваться под присмотром преподавателя

Почему более 2000 учеников выбрали наш курс

Пришел в Школу Трейдинга А-Лаб в 2014 и с первого же месяца у него получалось торговать в плюс. Как и многие, Александр совмещал трейдинг с основной работой. В то время он работал на заводе и торговать мог только несколько часов в день. Это не помешало ему уже через несколько месяцев вывести первые деньги.

Андрей один из самых опытных трейдеров в Школе Трейдинга А-Лаб. Пришел в школу в 2012 году, он воспитал большое количество трейдеров которые успешно торгую по сегодняшний день. Обучать других трейдеров начал с 2013 года. Основной целью обучения ставит, научить трейдера зарабатывать стабильно на дистанции, в результате это даст возможность связать надолго свою жизнь с трейдингом.

Мы придирчиво выбираем преподавателей. Если наставник перестает соответствовать требованиям, мы прекращаем работу с ним без промедления. Преподаватели отвечают трем критериям:

Все коммуникации в Школе проходят на русском языке

Cтабильное подключение к сети Интернет (2 Мб/с и более)

Школа Трейдинга А-Лаб занимается обучением трейдингу на Московской бирже с 2008 года. К настоящему моменту среди выпускников Школы более 2000 трейдеров из России, Украины, Беларуси, Казахстана и Армении. Компания является налоговым резидентом РФ и не сотрудничает с офшорными контрагентами. Все расчеты в Школе осуществляются в безналичной форме в строгом соответствии с действующим законодательством. Обучение в Школе доступно каждому желающему. Главное условие для прохождения курса это желание и возможность учиться. Мы верим в то, что трейдером может стать каждый.

После стажировки проп-трейдинговая компания может предложить вам место в своей команде трейдеров на постоянной основе и даже предоставить капитал в управление

Вы можете попасть на стажировку в одну из проп-компаний. Решение о приеме на стажировку принимает преподаватель, который в дальнейшем будет помогать и контролировать вашу торговлю

Вы начинается с самых основ: две недели изучаете азы трейдинга и разбираетесь с торговым ПО. После обучения есть возможность попасть на стажировку в проп-компанию

Привод Бондаря - это терминал для профессионального трейдинга, разработанный специально для скальперской торговли.

Привод зарекомендовал себя на фондовом, срочном и валютном рынках бирж Москвы, Санкт-Петербурга, СМЕ, EUREX, NASDAQ. Терминал прошел сертификацию на Московской бирже изарегистрирован в Госреестре.

На бирже торгуются акции — основной скальперский инструмент. Для скальпинга важна волатильность, скальпы снимаются только на инструментах, чей курс постоянно меняется. Акции российских компаний подходят для этого как нельзя лучше.

Брокеры, которые работают на Московской бирже зачастую предоставляют выгодные условия для проп-трейдинговых компаний, с которыми сотрудничают наши выпускники. Например, проп-компании получают от брокера повышенные кредитные плечи.

В скальперской торговле принципиально важны качество связи и функциональность оборудования. Скальперы заключают сделки через интернет, с помощью специальных программ. Ошибки, зависания, обрыв связи означают только одно — убыток. Биржа поддерживает техническую инфраструктуру на должном уровне. Всегда.

Вся деятельность биржи прозрачна и открыта. Понятные правила, по которым она работает позволяют нам (и другим участникам торгов) четко понимать что будет происходить через месяц, полгода, год.

Московская биржа (ММВБ) существует с 1992 года и является самой надежной биржей в России. На ней, торгуются реальные акции российских компаний.

Почему вся торговля идет на Московской бирже?

Проп-компания напрямую заинтересована в том, чтобы трейдер зарабатывал с рынка

Вас обучают только действующие трейдеры, которые ежедневно торгуют

Проп-компании не зарегистрированы в оффшорных зонах и платят налоги

Мы обучаем торговле акциями на Московской бирже и не сотрудничаем с рынком Форекс

Данные основаны на сборе ежедневной статистики торговли за 8 лет Заработок трейдера указан за месяц

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Политика обработки персональных данных

1. Общие положения

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО "Консалтинговая компания А-Лаб" (далее – Оператор).

1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://www.a-lab.ru/.

2. Основные понятия, используемые в Политике

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